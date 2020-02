Coronavirus: sottosegretario Misiani a "La Stampa", per i danni chiederemo all'Ue di usare il fondo di solidarietà (2)

- "C'è poi - continua - un confronto in atto sulle misure più complessive di politica eco- nomica: si sta valutando un intervento sugli ammortizzatori sociali, sul fondo di garanzia per le Pmi e ulteriori interventi che vogliamo discutere con le forze economiche e sociali". Salvini dice che servono almeno 10 miliardi e che non basta sospendere il pagamento dei tributi nelle zone colpite ma si deve prevedere proprio un'esenzione... "Stiamo seguendo modalità molto simili a quelle adottate in passato per le località colpite da calamità naturali. Poi, vedremo passo-passo se saranno necessarie ulteriori misure. Naturalmente se l'emergenza proseguisse le conseguenze economiche diventerebbero più significative". Verranno chiesti all'Europa più margini sui conti pubblici per fronteggiare l'effetto recessivo del virus. "Chiederemo sicuramente di usare il fondo di solidarietà dell'Ue. Non è chiaro se si possa usare anche per le emergenze sanitarie, lo stiamo verificando. Se poi se l'impatto economico diventasse particolarmente significativo, sarà inevitabile aprire un'interlocuzione con l'Ue anche sui margini di flessibilità. E' un tema che si porrà in base all'entità del danno. In generale, faremo tutto quello che è in nostro potere per affrontare anche le conseguenze economiche di questa emergenza. Auspicando una grande coesione nazionale, delle forze politiche, economiche e sociali". Coesione che al momento non si vede: con Salvini è polemica quotidiana, c'è stato anche uno scontro con il presidente della Lombardia... "È una fase molto difficile per tutti. Ciò detto, il dovere di tutti nei confronti degli italiani è mettere da parte ogni polemica e lavorare pancia a terra", ha concluso Misiani. (Res)