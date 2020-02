Coronavirus: Dadone, direttiva per uniformare comportamenti in tutti uffici Pa

- La direttiva sul coronavirus firmata dal ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, è nata per “riuscire a fornire comportamenti conformi a tutti gli uffici pubblici”. Lo ha confermato la stessa Dadone, in una intervista a “Uno Mattina” su Rai Uno. Dadone ha confermato che tutti gli uffici pubblici “devono rimanere aperti, salvo che nelle zone rosse, e nelle altre aree dove vigono ordinanze regionali bisogna mantenere particolare attenzione”. Dadone ha aggiunto che qualora “servissero maggiori scorte di guanti per i dipendenti pubblici, ciò verrà indicato, dalle autorità sanitarie locali”. (Rin)