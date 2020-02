Tlc: Rossi (Tim) a "La Stampa", serve una rete più moderna

- C'è un'Italia che non deve perdere anche il treno della seconda rivoluzione tecnologica. E c'è, assicura a "La Stampa" Salvatore Rossi, una Tim che può avere un ruolo centrale nell'aiutare il Paese a dotarsi dei servizi e delle infrastrutture necessarie per compiere il grande salto del futuro delle comunicazioni che è già quasi presente. Cruciale, dice il presidente dell'ex monopolista della telefonia, è che i privati e il pubblico lavorino in sintonia di obiettivi. E che si raggiunga un accordo rapido per un'integrazione della rete fissa che coinvolga Open Fiber sotto la stretta vigilanza Agcom. "Prima è meglio è". Non solo perché "è uno spreco" che "due concorrenti scavino a mezzo metro l'uno dall'altro". Lo scorso ottobre Rossi ha cambiato vita un'altra volta. Lasciata in maggio la poltrona di direttore generale della Banca d'Italia, è stato chiamato alla vetta di Tim in un difficile momento di transizione che riguarda tanto il mercato quanto la governance del colosso delle comunicazioni. Adesso ci si è messo anche il coronavirus. "Sono per natura ipocondriaco - sorride in teleconferenza -, ma la testa mi invita a ragionare: nessuna paura, solo la giusta e necessaria attenzione". Nel libro 'La ragione e il buonsenso' scrive che l'Italia non ha saputo profittare dell'era Hi-Tech. (segue) (Rin)