Tlc: Rossi (Tim) a "La Stampa", serve una rete più moderna (2)

- Come presidente di Tim, deve fare i conti anche questo? "Non c'è dubbio che l'economia italiana abbia perso il treno della prima ondata di rivoluzione tecnologica che ha preso piede negli anni Novanta. E' successo perché quella nuova tecnologia, non essendo neutrale rispetto alla dimensione aziendale, favoriva di più le imprese medio grandi e meno le piccole che formano il grosso del nostro tessuto produttivo. Così siamo rimasti indietro nello sviluppo della produttività e dunque anche nella crescita". E adesso "siamo in piena seconda ondata di rivoluzione tecnologica. E' importante non perdere anche questo treno". Che dipende, "in gran misura dalle infrastrutture di comunicazione telematica, nel cui sviluppo in Italia, è evidente, il ruolo di Tim può essere centrale. L'Italia deve dotarsi di una rete che consenta a tutti i cittadini e alle imprese, piccole incluse, di usufruire di tutte le meraviglie che la tecnologia si appresta a metter loro a disposizione". Manca "una banda ultra-larga disponibile a tutti, capillare e rapida, con un tempo di risposta prossimo allo zero. Ma anche una attitudine culturale nella cittadinanza che consenta di vedere in Internet non un mezzo di divertimento o intrattenimento effimero, ma uno strumento di lavoro e comunicazione ordinaria. Le due cose sono naturalmente legate". Rossi spiega che "non c'è un capo solo. La responsabilità va condivisa fra pubblico e privato. Il pubblico deve incentivare la costruzione delle infrastrutture; il privato deve decidere gli investimenti necessari a patto che siano profittevoli, sennò non ha senso. L'obiettivo è transitare da un mondo analogico a un mondo totalmente digitale, secondo i canoni dell'ultra broadband". Quanto al 13 per cento di adulti che ignora la rete, "devono entrare. La disponibilità dell'infrastruttura può facilitare il salto culturale. Lo scorso anno, non a caso, Tim ha lanciato una campagna di sensibilizzazione - Risorgimento digitale - proprio per chi ancora non conoscono o non utilizzano le potenzialità di internet". (segue) (Rin)