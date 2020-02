Tlc: Rossi (Tim) a "La Stampa", serve una rete più moderna (3)

- Le infrastrutture italiane non sono ancora adeguate a compiere questo balzo nel futuro. "Non del tutto, ma ci stiamo lavorando. Le capacità ci sono tutte, va accelerato il processo". Tim ha uno spettro ampio di iniziative di dialogo globale e di intese che bollono in pentola. "Tim agisce su vari fronti, dagli accordi coni produttori di contenuti a quelli sul cloud. Siamo attrezzati, abbiamo competenze e risorse per spingere la trasformazione digitale, sia aziendale sia del paese". Telecom aveva ruolo e dimensione più grande. Ora molto è cambiato e Tim ha dimensioni differenti. "Il mondo della Telecom monopolista risale al secolo scorso. Non ritornerà ed è giusto che sia così. Tim vive sul mercato e deve convincere i clienti in concorrenza con le altre imprese. Detto questo, ci sono alcune sfide strategiche da affrontare. Come la rete fissa: è un monopolio naturale che bisogna sia affidato a qualcuno. La letteratura economica dice che può essere sia pubblico che privato. Se è privato, va benissimo, a patto che ci sia una autorità che garantisca libertà di accesso a tutti i concorrenti e tariffe congrue. Nel caso italiano, questo arbitro esiste già e funziona bene: è l'Agcom". Secondo il presidente "è importante avere la capacità di investimento e tecnologica necessaria per manutenere la rete esistente e farla evolvere. Lo direi anche come semplice economista: questa è una dote che ha solamente Tim in Italia. Per questo è giusto che continui a gestire la rete fissa anche quando, e se, questa diventerà unica con l'integrazione di cui si parla da tempo fra i due operatori di rete in fibra ottica". (segue) (Rin)