Tlc: Rossi (Tim) a "La Stampa", serve una rete più moderna (4)

- Integrazione che Tim auspica. "Sì, capiamo bene che unendo due soggetti concorrenti ci siano temi regolatori da affrontare. Pertanto, siamo pronti a discutere con le autorità e tutti i soggetti interessati le modalità più opportune per garantire il pubblico e il mercato, e far sì che la nuova società sia assolutamente in regola. Per questo c'è l'autorità regolatrice che deve essere forte e indipendente". Supponendo che si faccia, resta l'impegno a garantire universalità del servizio. "Nel caso di un'integrazione, bisognerà ridiscutere come portare la fibra in tutta Italia. E uno spreco per il Paese che ci siano due soggetti in concorrenza per lo stesso servizio. La banda ultra-larga per tutti è un obiettivo importante, per ragioni di giustizia geografica e sociale. Ma anche per ragioni di sviluppo economico". In merito ai tempi di questa operazione, "un'azienda come Tim che sta sul mercato non può attendere troppo. Va trovata rapidamente una soluzione". Tim è sempre oggetto di desiderio della politica. "Siamo un'azienda privata, fortemente regolata, che offre un servizio di interesse pubblico in settori strategici. In questi casi è giusto che il governo se ne occupi e ci siano contatti. Siamo parte integrante del Sistema Italia", ha concluso Rossi. (Rin)