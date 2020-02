Siria: tredici ministri Esteri europei su "La Stampa", fermare il disastro umanitario a Idlib

- Tredici ministri degli Esteri europei, tra cui quello italiano, Luigi Di Maio, in un intervento su "La Stampa" scrivono che "a Idlib si sta verificando un nuovo disastro umanitario, uno dei peggiori della crisi siriana che, in quasi un decennio, ha fatto contare innumerevoli disastri simili. Il regime siriano continua nella strategia di riconquista militare del Paese ad ogni costo, indipendentemente dalle conseguenze per i civili siriani. Da dicembre, le operazioni condotte nel nord-ovest sono aumentate di intensità, con il supporto degli aerei russi. Gli incessanti attacchi aerei e il lancio di 'barili bomba' hanno costretto quasi un milione di siriani a fuggire in poche settimane". "Le strutture di accoglienza - spiegano i ministri - sono ormai sature. Centinaia di migliaia di persone - soprattutto donne e bambini - cercano rifugio nei campi improvvisati dove patiscono freddo, faine ed epidemie. In totale, 298 civili sono stati uccisi a ldlib dal primo gennaio, secondo i dati forniti dall'Unhcr. È chiarissimo per noi che sono presenti gruppi radicali a Idhb. Non prenderemmo mai alla leggera il terrorismo. Stiamo combattendo il terrorismo con determinazione e siamo in prima linea nella lotta contro Daesh. Ma la lotta al terrorismo non può e non deve giustificare massicce violazioni del diritto internazionale umanitario. Le Nazioni Unite hanno avvertito del rischio di una crisi umanitaria senza precedenti se l'attuale offensiva dovesse continuare". (segue) (Res)