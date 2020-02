Siria: tredici ministri Esteri europei su "La Stampa", fermare il disastro umanitario a Idlib (3)

- "Da un punto di vista umanitario - aggiungono - l'Unione europea e i suoi Stati membri sono i principali donatori a sostegno della popolazione siriana. Intendiamo sostenere e ampliare ancora questi sforzi collettivi, in risposta alla crisi che si sta svolgendo a Idlib. L'Europa continua ad esercitare pressioni sul regime affinché si impegni realmente nel processo politico. Il 17 febbraio gli Stati europei hanno adottato nuove sanzioni che colpiscono, su base individuale, gli imprenditori siriani che stanno alimentando gli sforzi bellici del regime, beneficiando dal suo impatto. Intendiamo continuare a sostenere i meccanismi per combattere l'impunità istituiti dalle Nazioni Unite, impegnati a raccogliere le prove che saranno fondamentali nella preparazione di futuri procedimenti contro coloro che si sono resi responsabili dei crimini più gravi: la Commissione d'inchiesta sulla Repubblica araba siriana e il Meccanismo internazionale, imparziale e indipendente". "Continueremo anche il nostro lavoro di rinvio dei casi al Tribunale penale internazionale. Manterremo il nostro impegno, anche nel quadro delle nostre giurisdizioni nazionali, per garantire che i crimini commessi in Siria non rimangano impuniti. Tali crimini hanno incluso l'uso di armi chimiche, violando le norme fondamentali del diritto internazionale. Dobbiamo accertare le responsabilità e garantire che chi è responsabile sia chiamato a risponderne. Abbiamo anche bisogno di chiarezza su cid che è accaduto ai molti detenuti e alle persone scomparse", hanno concluso i tredici ministri degli Esteri europei. (Res)