Coronavirus: Tajani a "il Giornale", Italia discriminata serve un progetto a livello europeo

- "L'Europa si è mossa in grave ritardo contro il coronavirus, hanno vinto gli egoismi nazionali". Antonio Tajani, ex presidente del parlamento europeo e numero due di Forza Italia, in una intervista a "il Giornale" lancia una chiara accusa più che alle istituzioni Ue agli Stati membri. "Due settimane fa mi sono mosso a livello Ue, ottenendo un dibattito su misure comuni contro il coronavirus all'europarlamenti, che voleva discutere dei diritti umani in Cina. Forza Italia ha proposto un questionario per tutti i viaggiatori verso l'Ue, in aereo ma non solo, per individuare quelli passati dalla Cina, soprattutto dalla provincia dell'Hubei e fare i controlli necessari. Il Ppe l'ha condiviso, la Germania l'ha fatto proprio e il Consiglio europeo ha invitato i Paesi membri ad adottarlo. Ma gli Stati hanno preferito difendere prerogative nazionali e il contagio si è allargato. Forse, non sarebbe successo se ci avessero ascoltato". Non è servito bloccare i voli da e per la Cina senza una strategia comune europea e quindi con arrivi di viaggiatori che, facendo tappa in altre città, non sono stati controllati anche se provenienti dall'epicentro del contagio. "Il questionario serviva proprio per sapere da dove veniva la gente. Misure omogenee sono indispensabili, invece ogni Paese è andato per conto suo. Ora si cerca di recuperare, di armonizzare gli interventi, si riuniscono in Italia i ministri della sanità Ue, si deciderà sul mercato interno e ben vengano i finanziamenti decisi a Bruxelles. Ma tutto con grave ritardo". (segue) (Res)