Coronavirus: Tajani a "il Giornale", Italia discriminata serve un progetto a livello europeo (2)

- Le opposizioni hanno chiesto anche la sospensione di Schengen. "Non è all'ordine giorno e per noi era solo un'ipotesi in caso di peggioramento dell'epidemia. Ma con la triangolazioni dei voli, si sarebbe intervenuti preventivamente. Finita l'emergenza, l'Italia dovrebbe chiedere di attingere al Fondo di solidarietà europeo (quello ottenuto per le zone terremotate, ad esempio) per le spese legate all'epidemia. E queste somme dovrebbero essere sottratte nel rapporto deficit-pil". Siamo diventati gli 'untori' d'Europa: l'Austria ferma un treno al Brennero, la Francia tm pullman, dalle Mauritius rimandano indietro i turisti italiani, Israele e Irlanda sconsigliano di venire da noi. Casi 'sporadici' dice Di Maio. "Lo sono, ma se ci avessero dato retta ai primi di febbraio realizzando un coordinamento europeo, l'Italia non si troverebbe ad essere discriminata. Si è ripetuto l'errore fatto ai tempi della Sars e l'Ue si è divisa". Il parlamento europeo ha disposto la quarantena per chi arriva a Bruxelles dal nord Italia. "E' vero, per il presidente Sassoli non ci saranno discriminazione per gli italiani ma di fatto si generalizza, sottoponendo a controlli tutti quelli che vengono da alcune regioni. Eppure, ci sono centri in Austria più vicini alla zona rossa di Lodi di altre città lombarde" (segue) (Res)