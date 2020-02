Coronavirus: Tajani a "il Giornale", Italia discriminata serve un progetto a livello europeo (3)

- Per gli esperti da noi ci sono più casi perché facciamo più test che all'estero. "Lo credo anch'io. Siamo sicuri che altrove fanno i controlli come noi? Non conosciamo la situazione del virus in molti Paesi che non fanno test e poi c'è l'Africa di cui non si sa nulla. È come per la contraffazione, noi risultiamo in testa perché controlliamo di più. E poi parliamo di due focolai in regioni, come la Lombardia e il Veneto, che hanno i sistemi sanitari tra i migliori d'Italia e d'Europa e stanno facendo bene". Fi si è mostrata più collaborativa che polemica con il governo, contrariamente alla Lega, raccogliendo l'invito all'unità di Conte. "Per noi conta difendere la salute degli italiani e l'economia del Paese. Abbiamo lavorato su proposte concrete e incalziamo governo, che ha recepito alcuni punti, come lo stop alle gite scolastiche e altro", ha concluso Tajani. (Res)