Coronavirus: Conte al "Corriere della Sera", è l'ora dell'unità nazionale

- L'Italia è terza al mondo nella triste classifica del coronavirus e in un giorno i casi sono aumentati del 45 per cento. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiega al "Corriere della Sera" che "ci stiamo adoperando con grande impegno, avvalendoci dei migliori esperti, per gestire questa emergenza nel modo più efficace. Quella che stiamo fronteggiando è una sfida in cui ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. Il numero di contagi non deve allarmarci. E comunque il frutto di una linea di azione energica e rigorosa e di controlli efficienti, messi in campo da subito. Stiamo operando per fare in modo che un domani, guardandoci indietro, non potremo rimproverarci nulla". L'Oms è molto preoccupata per l'Italia. "L'Oms sta giustamente prestando attenzione all'evoluzione che la diffusione del virus sta avendo in Italia. Abbiamo in comune un obiettivo prioritario, la salute dei cittadini. Abbiamo da subito affrontato l'emergenza con misure adeguate e proporzionate, lavorando a stretto contatto con i massimi esperti nel campo virologico e siamo assolutamente determinati a circoscrivere la diffusione del virus. Quando avremo ricostruito la mappa genealogica del contagio potremo capire meglio l'origine della sua diffusione". (segue) (Rin)