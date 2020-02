Coronavirus: Conte al "Corriere della Sera", è l'ora dell'unità nazionale (2)

- Forse chiudere i voli è stato controproducente. "L'interruzione del traffico ci ha consentito di limitare notevolmente il rischio del contagio, dovuto alle persone provenienti dai focolai cinesi di infezione. Coi voli diretti arrivavano in Italia all'incirca 12.000 passeggeri a settimana, numeri con cui non era possibile mettere in atto un efficace sistema di quarantena. Dopo avere disposto il divieto dei voli diretti abbiamo immediatamente predisposto l'adozione di alcune misure per tutti i voli provenienti dall'estero. Con i termoscanner abbiamo controllato tutti i passeggeri che sono sbarcati nei nostri aeroporti, soltanto a lumicino circa yo.000 passeggeri al giorno". Non è bastato, purtroppo. "Abbiamo predisposto un meccanismo di controlli meticoloso, con grande dispendio di mezzi ed energie, pur nei limiti della proporzionalità. Gli esperti del comitato tecnicoscientifico ci dicono che le misure messe in campo dovrebbero avere un impatto positivo sul contenimento della diffusione del virus". "Stiamo lavorando intensamente - osserva il premier - per raggiungere il primario obiettivo di scongiurare l'eventualità di una pandemia. Il nostro modello sanitario può contare su competenze e professionalità di grande spessore. Dobbiamo essere estremamente attenti, ma non dobbiamo lasciarci intimorire né drammatizzare oltremisura". È assalto ai supermercati. "Il panico è una reazione del tutto ingiustificata che compromette la complessiva efficienza del sistema e innesca deprecabili speculazioni sui prezzi di alcuni prodotti. L'approvvigionamento alimentare sarà assicurato con apposite misure soprattutto nelle zone 'cluster'. La calma si riporta attraverso una comunicazione puntuale e trasparente". Il presidente Fontana denuncia le 'falle della Protezione civile'. "Adesso si impone l'imperativo etico della collaborazione. Rispetto a un'emergenza nazionale simile ogni distrazione politica è fuori luogo. La protezione civile è una nostra eccellenza, che ci garantisce il coordinamento delle varie attività e la massima efficienza". In merito alla chiusura di tutte le scuole, "è gravissimo che si speculi su un'emergenza, alimentando pericolosamente il panico. Le uniche informazioni attendibili sono quelle divulgate da fonti e canali ufficiali. Al dottor Borrelli abbiamo affidato il compito di un aggiornamento quotidiano". (segue) (Rin)