Coronavirus: Conte al "Corriere della Sera", è l'ora dell'unità nazionale (4)

- Per la Lega il premier è un "fascista" che vuole "pieni poteri". "A chi vuole speculare e a chi ci accusa di voler assumere 'pieni poteri' rispondo che stiamo lavorando in pieno accordo con i governi territoriali e che le misure adottate sono studiate per essere adeguate, efficaci e coerenti con il principio di proporzionalità". Dicono che al telefono con Salvini abbia fatto autocritica sull'ospedale di Codogno. "Non è il momento delle polemiche. Chi pensa di poter lucrare in termini di consenso, alimentando la paura, non fa l'interesse della nazione. Abbiamo un'emergenza che ci impegna severamente e un Paese di cui prenderci cura". La cabina di regia è sembrata una sorta di commissariamento delle Regioni. "Sono state alimentate polemiche inutili. La cabina di regia è essenziale per il coordinamento delle iniziative. L'emergenza ci deve unire, non dividere. La mia sola preoccupazione è proteggere gli italiani. II governo sta lavorando con spirito di squadra per affrontare un'emergenza con cui non ci siamo mai misurati prima d'ora. Con coraggio e determinazione ce la faremo, siamo una grande nazione", ha concluso Conte. (Rin)