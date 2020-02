Coronavirus: Dadone, da Pa reazione positiva, sfida è più che mai smart working

- La Pubblica amministrazione sta reagendo bene alla diffusione del coronavirus, ma adesso la versa sfida è l’attuazione dello smart working. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, in una intervista a “Uno Mattina” su Rai Uno. “C’è paura ma penso che la Pa stia reagendo bene, anzi in questo momento ha una grande sfida quella di implementare lo smart working anche nelle aree in difficoltà”, ha affermato Dadone, secondo cui lo “smart working è il futuro” e “in questo caso l’esigenza” del coronavirus “ci impone un cambiamento immediato”.(Rin)