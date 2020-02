Egitto: oggi al Cairo i funerali di Stato dell’ex presidente Mubarak (2)

- Nato nel maggio del 1928, Mubarak è stato in carica come quarto capo dello Stato egiziano per trent’anni, tra il 1981 e il 2001. Prima di entrare in politica è stato ufficiale di carriera delle Forze aeree egiziane, di cui fu istruttore negli anni Cinquanta e comandante dal 1972 al 1975. La guerra del Kippur del 1973 lo rese un eroe nazionale: il 6 ottobre i caccia egiziani sorpresero i militari israeliani sulla sponda orientale del Canale di Suez colpendo il 90 per cento degli obiettivi. La sua fama gli procurò due anni dopo l’incarico di vicepresidente al fianco di Anwar Sadat, posizione che gli permise di prendere parte alle consultazioni che quattro anni dopo avrebbero portato alla storica pace con Israele firmata a Camp David. (segue) (Cae)