Egitto: oggi al Cairo i funerali di Stato dell’ex presidente Mubarak (3)

- Due anni dopo, nel 1981, Sadat venne assassinato da militanti del Jihad islamico egiziano proprio in ragione dell’accordo siglato con lo Stato ebraico. Mubarak venne proclamato presidente. Da capo dello Stato permise all’Egitto di rientrare nella Lega araba (dalla quale era stato espulso sempre a causa della pace con Israele) grazie in particolare agli stretti rapporti con il re saudita Fahd. Gli anni Ottanta furono un periodo di crescita economica, durante la quale Mubarak accrebbe il ruolo dei servizi d’intelligence per reprimere la minaccia jihadista. Secondo l’emittente britannica “Bbc”, durante la sua presidenza fu bersaglio di ben sei tentativi di assassinio. All’inizio degli anni Novanta il capo dello Stato egiziano appoggiò gli Stati Uniti nella prima guerra del Golfo; al contrario, fu molto critico verso l’invasione dell’Iraq del 2003 da parte dell’allora capo della Casa Bianca George W. Bush. (segue) (Cae)