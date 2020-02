Egitto: oggi al Cairo i funerali di Stato dell’ex presidente Mubarak (5)

- Il 13 aprile del 2011 la procura ordinò il suo arresto e quello dei figli Alaa e Gamal per 15 giorni, formulando accuse di corruzione e abuso di potere. Mubarak fu anche rinviato a giudizio per “negligenza” nella repressione letale dei manifestanti durante la Primavera egiziana. I processi iniziarono il 3 agosto del 2011. Nel giugno dell’anno successivo, l’ex presidente fu condannato all’ergastolo. Nei mesi successivi le condizioni di salute di Mubarak peggiorarono gradualmente. Il 13 gennaio del 2013 la Corte di cassazione annullò tuttavia il precedente verdetto e ordinò un nuovo processo. Mubarak venne condannato nuovamente per corruzione nel maggio del 2015 e trasferito in un ospedale militare, mentre i figli Alaa e Gamal furono scarcerati il 12 ottobre successivo su ordine di un tribunale militare del Cairo. La sentenza di assoluzione arrivò tuttavia il 2 marzo del 2017 dalla Corte di cassazione: Mubarak tornò uomo libero il 24 marzo successivo. (Cae)