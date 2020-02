Commercio Roma: Raggi, spostate 6 bancarelle a Prati, restituiti marciapiedi a cittadini

- Cinque postazioni delle bancarelle sono state spostate da via Ferrari e una da via Settembrini, per essere trasferite all'interno del mercato Tito Speri. In un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma, torna sul tema delle delocalizzazioni del commercio ambulante nella Capitale e afferma: "Via sei bancarelle su strada dal quartiere Prati, nel centro di Roma. Stiamo restituendo i marciapiedi al passeggio di cittadini e turisti. Oltre all'ingombro pericoloso di merci e furgoni su strada - spiega Raggi -, alcuni di questi banchi ostruivano le finestre delle abitazioni, creando un disagio notevole ai residenti. Altri ancora erano posizionati vicino ai passaggi pedonali e addirittura davanti ai cassonetti. Il mercato individuato come nuova sede di queste bancarelle è un'area dedicata alla vendita su suolo pubblico, che ben si presta alle attività degli operatori perché molto conosciuto e frequentato dai cittadini. L'obiettivo - conclude - è sempre quello di promuovere decoro, legalità, sicurezza e tutela del commercio". (Rer)