Cologno Monzese: investito mentre attraversa strada, morto pedone 44enne

- Un pedone di 44 anni di origine romena è morto dopo essere stato travolto da una Smart mercoledì mattina a Cologno Monzese. È accaduto poco prima delle 7 in corso Roma e nonostante la tempestività dei soccorsi per il 44enne non c'è stato nulla da fare. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, diretti dal maggiore Saverio Sica, la macchina stava procedendo in direzione di Vimodrone quando all'improvviso ha centrato il 44enne che stava attraversando la strada. L'impatto è stato così violento che la vittima ha sfondato il parabrezza e la parte anteriore dell'auto prima di fare un volo di oltre un metro. Il conducente della Smart, un 28enne italiano, si è fermato subito. Ai militari il giovane ha detto di andare ai 50 km/h al momento dell'incidente ma la sua versione contrasta con i rilievi svolti data anche la violenza dello scontro avvenuto a 50 metri dalle strisce pedonali. Il 28enne è al momento indagato per omicidio stradale.(Rem)