Cina: presidente Xi, garantire sviluppo agricolo per il controllo dell'epidemia

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha sottolineato la necessità di dare priorità alle questioni relative all'agricoltura, alle aree rurali e agli agricoltori e migliorare i collegamenti deboli al fine di fornire un forte sostegno per prevenire e controllare l'epidemia. "Più rischi e sfide affrontiamo, più abbiamo bisogno di stabilizzare l'agricoltura e garantire la sicurezza del grano e dei principali alimenti non base", ha detto Xi in unaistruzione sull'agricoltura primaverile nel paese. Xi ha sollecitato l'organizzazione tempestiva dell'agricoltura primaverile per garantire un raccolto estensivo di cereali estivi, attuando rigorosamente le misure differenziate di controllo dell'epidemia in base alle condizioni locali e ai livelli di rischio. "La Cina intensificherà le politiche a sostegno della produzione di grano per mantenere stabili le aree seminate e la produzione di grano", ha detto Xi. (segue) (Cip)