Cina: presidente Xi, garantire sviluppo agricolo per il controllo dell'epidemia (2)

- A tale proposito, durante l'incontro si è deciso che saranno compiuti sforzi per ottimizzare le moderne infrastrutture rurali, compresi i terreni agricoli ad alta resa, i progetti di tutela delle risorse idriche e di meccanizzazione agricola, per aumentare la capacità di innovazione tecnologica agricola e accelerare la promozione e l'applicazione della capacità di produzione di grano. Si è inoltre preso atto di un solido lavoro sulla prevenzione e il controllo delle principali malattie delle piante, dei parassiti e delle malattie degli animali per garantire la sicurezza delle aziende agricole. "Nel frattempo, il paese accelererà la produzione di suini e affronterà le difficoltà nel riprendere gli obiettivi di produzione", ha detto Xi. Anche il premier Li Keqiang ha esortato i dipartimenti locali ad attuare le istruzioni del presidente per coordinare il controllo dell'epidemia con lo sviluppo economico e sociale, facilitando nel contempo i preparativi per l'agricoltura primaverile. (Cip)