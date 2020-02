Siria: 20 morti a Idlib, notizie contrastanti vertice Turchia-Russia

- Continuano gli scontri tra le forze di opposizione e le quelle del governo siriano, in vista di un possibile colloquio a quattro previsto il 5 marzo con i leader di Turchia (Recep Tayyip Erdogan), Russia (Vladimir Putin) Francia (Emmanuel Macron) e Germania (Angela Merkel). Le forze del governo siriano e russe continuano a bombardare Idlib e la città di Neirab in concomitanza con gli scontri con l'opposizione, “alla luce di uno stato di ambiguità sul prossimo vertice” annunciato dalla Turchia e finora non confermato dai russi, sottolinea l'emittente televisiva satellitare qatariota "al Jazeera". Almeno venti civili, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi dall'artiglieria e dai raid siriani e russi contro la città di Idlib e le sue campagne. La tv araba aggiunge che le forze dell'opposizione hanno riacquistato il controllo delle città di Neirab e San nella campagna di Idlib, mentre fonti dell'opposizione hanno affermato che le forze governative hanno preso il controllo di diverse città nella campagna meridionale di Idlib. (Res)