Libia: colloqui Onu, delegazione Cirenaica sospende la partecipazione e lascia Ginevra

- I membri della Camera dei rappresentanti (il parlamento monocamerale libico che si riunisce in Cirenaica, la regione orinale della Libia) del comitato per il dialogo politico guidato dall’Onu sono rientrati a Bengasi dopo essersi ritirati dai negoziati che avrebbero dovuto iniziare oggi a Ginevra. Il portavoce del parlamento, Abdullah Blayheg, ha annunciato l'arrivo dei membri del comitato per il dialogo politico all'aeroporto di Benina, dopo l'annuncio del secondo vicepresidente della Camera dei rappresentanti, Ahmaid Houma, presidente del comitato per il dialogo, di sospendere la partecipazione al dialogo di Ginevra. La Camera dei rappresentanti ha invitato la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) a rispondere formalmente alle domande della Camera e ad assicurare la partecipazione di tutti i membri del comitato di dialogo in rappresentanza del parlamento e a fornire "un'agenda chiara per le riunioni di Ginevra". (segue) (Bel)