Libia: colloqui Onu, delegazione Cirenaica sospende la partecipazione e lascia Ginevra (2)

- Le Nazioni Unite avevano annunciato ieri che il dialogo politico tra le parti libiche si sarebbe tenuto come previsto, anche se l’Alto Consiglio di Stato libico di Tripoli aveva chiesto il rinvio a causa della mancanza di progressi nei colloqui militari. “Sul terreno, cinque civili sono stati feriti a Tripoli a seguito di bombardamenti indiscriminati”, ha sottolineato ieri l’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”. Il portavoce ufficiale della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia ha dichiarato in precedenza che il dialogo politico tra le parti si sarebbe tenuto oggi come previsto, sottolineando che alcuni partecipanti erano già arrivati a Ginevra. La missione ha dichiarato di aver collaborato con le parti in conflitto per preparare un progetto di accordo di cessate il fuoco permanente e facilitare il ritorno sicuro dei civili, con un meccanismo di monitoraggio congiunto guidato e supervisionato dalla missione delle Nazioni Unite e dalla Commissione militare congiunta "5+5". (segue) (Bel)