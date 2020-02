Armenia-Grecia: incontro fra ministri Esteri a Ginevra, rafforzare la cooperazione

- Il ministro degli Esteri armeno Zohrab Mnatsakanyan e l’omologo greco Nikos Dendias si sono incontrati ieri sera a Ginevra. È quanto riferito dal ministero degli Esteri di Erevan, secondo cui Mnatsakanyan ha detto a Dendias che l'Armenia "apprezza molto i rapporti fraterni con la Grecia che si basano su legami storici derivanti da secoli di rispetto reciproco e fiducia". I capi delle diplomazie hanno ribadito la volontà di avviare iniziative comuni volte ad approfondire la cooperazione in settori di interesse bilaterale, sottolineando che il formato trilaterale Armenia-Grecia-Cipro istituito nel 2019 rappresenta un’integrazione dell'agenda bilaterale. I due ministri si sono scambiati opinioni sui preparativi per il primo vertice del formato trilaterale previsto per aprile 2020 a Erevan. Mnatsakanyan e Dendias hanno valutato positivamente l'attuale livello di dialogo politico tra Armenia e Grecia e hanno sottolineato l'importanza di rafforzare le visite reciproche di alto livello e le consultazioni politiche tra i ministeri stranieri. Infine, i due ministri si sono scambiati delle opinioni su alcune questioni urgenti dell'agenda regionale e internazionale e sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente. (Res)