Singapore: output industriale in aumento a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia di Singapore dovrebbe proseguire nel 2020 lungo la medesima traiettoria di debolezza dello scorso anno, con una crescita compresa tra meno 0,5 e 1,5 per cento, a causa dei danni arrecati dal coronavirus alle attività economiche locali. Lo ha annunciato questo mese il governo della città-Stato. Lo scorso anno l’economia di Singapore è cresciuta di appena lo 0,7 per cento: una brusca frenata rispetto al 2018 (più 3,4 per cento) causata dalle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina. Singapore non conseguiva un risultato economico così deludente dal 2009. Le ultime previsioni formulate dal governo di Singapore sono state riviste al ribasso rispetto alle precedenti stime, che collocavano ipoteticamente la crescita in un intervallo compreso tra lo 0,5 e il 2,5 per cento. Se Singapore chiudesse il 2020 in recessione, si tratterebbe di un evento senza precedenti dal 2001, quando l’economia dell’isola aveva subito una contrazione dell’1,1 per cento a causa del collasso dell’industria IT. (segue) (Fim)