Singapore: output industriale in aumento a gennaio (3)

- Il Partito per il progresso di Singapore (Psp), formazione d’opposizione fondata dall’ex parlamentare Tang Cheng Bok, ha presentato oggi una serie di proposte politiche per la prima volta dalla sua costituzione, lo scorso anno. Tra le politiche economiche illustrate dalla formazione politica di orientamento progressista figurano il congelamento dell’imposta sul valore aggiunto, e il divieto di finanziare progetti infrastrutturali a lungo termine tramite un aumento della tassazione. Nei mesi scorsi il partito ha mantenuto uno stretto riserbo in merito ai dettagli delle proprie proposte politiche e alle circoscrizioni nelle quali intende presentarsi, alla luce dell’incertezza in merito alle tempistiche delle prossime elezioni. Il Psp ha deciso di divulgare la propria agenda politica prima del varo della legge di bilancio per l’anno fiscale 2020; il governo dovrebbe presentare la relativa bozza il prossimo 18 febbraio. (segue) (Fim)