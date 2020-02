Singapore: output industriale in aumento a gennaio (4)

- Il silenzio del governo di Singapore in merito alle tempistiche delle prossime elezioni politiche, prospettate dal primo ministro Lee Hsien Loong, sta alimentando un progressivo inasprimento della retorica politica nella città-Stato, che ormai da alcuni anni attende con nervosismo un ricambio generazionale della leadership in un contesto di minor dinamismo economico. La tensione che cova nel paese è ormai avvertita anche tra i ranghi del governo: proprio oggi il vicepremier di Singapore, Heng Swee Keat, ha messo in guardia tutti i partiti politici dall’inseguire consensi tramite il ricorso ad una “retorica divisiva”. L’isola, ha messo in guardia Heng, non è immune dalle divisioni sociopolitiche che gravano su altri paesi e territori della regione, specie i più moralmente eterogenei. Heng è stato ufficiosamente selezionato come successore di Lee, attuale primo ministro e figlio del fondatore della moderna Singapore, Lee Kuan Yew. Intervenuto ad un forum politico, Heng ha avvertito che Singapore è attraversata da “tendenze nativiste”, e citato a tal proposito il dibattito pubblico sempre più acceso in merito all’immigrazione. (segue) (Fim)