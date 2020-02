Malesia: Parti Amanah nega adesione a nuova coalizione conservatrice

- Parti Amanah Negara (“Partito nazionale della fiducia”), formazione politica malese di orientamento islamista riformatore, ha negato che i suoi parlamentari a Johor abbiano lasciato il partito per aiutare la coalizione conservatrice Barisan Nasional (Bn) a formare una nuova maggioranza nell’assemblea nazionale, controllata sinora dal fronte progressista Pakatan Harapan. Il presidente di Amanah per lo stato di Johor, Aminolhuda Hassan, ha tenuto una conferenza stampa questa mattina, ha smentito le indiscrezioni in merito alla defezione dei nove deputati del partito presso l’assemblea statale. Ad anticipare le defezioni dei deputati di Amanah era stato il presidente di Barisan Nasional a Johor, Hasni Mohammad. Hassan ha accusato di voler approfittare dei sommovimenti politici a livello nazionale per ribaltare “il mandato dei cittadini” a Johor. (segue) (Fim)