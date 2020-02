Malesia: Parti Amanah nega adesione a nuova coalizione conservatrice (7)

- Mahathir ha avvertito il mese scorso che la coalizione di partiti progressisti che sostiene il suo esecutivo potrebbe reggere una sola legislatura, a meno di interventi correttivi tesi anzitutto a mitigare la litigiosità interna alla maggioranza. La coalizione Pakatan Harapan ha sconfitto il fronte conservatore Barisan Nasional (Bn) alle elezioni politiche di maggio 2018, promettendo un vasto intervento riformatore e la lotta alla corruzione. Proprio il collasso del fronte conservatore, però, ha lasciato l’eterogeneo fronte progressista in preda ai dissidi interni, alimentati dallo scontro per la successione allo stesso Mahathir nel ruolo di capo del governo. Dalle elezioni del 2018 la coalizione progressista ha perso ben cinque elezioni suppletive, inclusa quella che si è tenuta lo scorso fine settimana a Sabah. Intervistato a Langkawi, il premier ha criticato i suoi alleati di governo: “Abbiamo perso cinque elezioni, e ancora non capiscono”, ha detto il premier 94enne. “Ho detto loro che in una democrazia è necessario un forte sostegno popolare. Loro però continuano a litigare tra loro e dividere le persone (…). Non vinceranno se non cambieranno il loro modo di fare”. (segue) (Fim)