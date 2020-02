Malesia: Parti Amanah nega adesione a nuova coalizione conservatrice (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia ha inaugurato il 2020 – anno in cui riponeva da tempo aspirazioni di sviluppo e progresso socioeconomico – in un clima di incertezza e pessimismo crescenti, alimentati dagli scontri di potere all’interno della frammentaria coalizione di governo guidata dal primo ministro Mahathir Mohamad. Era stato proprio Mahathir, durante la sua prima, lunga stagione di leader politico, a introdurre nel 1991 “Vision 2020”: un ambizioso piano teso a fare della Malesia una nazione industrializzata autosufficiente entro il 2020. Due decenni più tardi, nel 2011, l’ex premier Najib Razak aveva tracciato un percorso per il conseguimento, entro la medesima data, dello status di paese a reddito e elevato. (segue) (Fim)