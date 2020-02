Coronavirus: Giappone, decine di passeggeri sbarcati da Diamond Princess mostrano sintomi

- Decine di passeggeri cui è stato concesso lo sbarco dalla nave da crociera Diamond Princess, rimasta in quarantena per circa due settimane a Yokohama, in Giappone, presentano ora sintomi di infezione, inclusa febbre, e dovranno sottoporsi ancora una volta a tamponi per il virus Covid-19. Lo ha annunciato il ministero della Salute del Giappone nella giornata di oggi. Le autorità giapponesi hanno contattato 813 ex passeggeri della nave, la maggior parte dei circa 970 cui è stato consentito lo sbarco la scorsa settimana, dopo che erano risultati negativi ai test per il virus. Almeno 45 persone “hanno esibito alcuni sintomi” dopo lo sbarco, ha riferito il ministro della Salute Katsunobu Kato. (segue) (Git)