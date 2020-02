Cdm: deliberato su movimento di prefetti

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 25 febbraio a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato il movimento di Prefetti riportato nella tabella seguente: dott.ssa Silvana Riccio è collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410; dott.ssa Francesca Cannizzo da Ispettore Generale di Amministrazione, è collocata a disposizione con incarico ai sensi dell’articolo 237 del d.P.R. n. 3 del 1957; dott. Fabio Carapezza Guttuso è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; dott. Iginio Olita da Verbano-Cusio-Ossola, assume le funzioni di Prefetto di Alessandria; dott. Angelo Sidoti nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Verbano-Cusio-Ossola; dott. Vincenzo Callea nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Isernia; dott.ssa Amalia Di Ruocco (dirigente generale di P.S.) nominata prefetto, è collocata a disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410. Lo rende noto un comunicato stampa della presidenza del Consiglio. (Com)