Coronavirus: autorità Usa preparano la popolazione a pandemia e possibili scenari

- Le autorità sanitarie Usa stanno preparando la popolazione a una possibile diffusione del coronavirus anche all’interno degli Stati Uniti, dove per ora ci sono in tutto 57 casi. “Stiamo chiedendo ai cittadini americani di collaborare con noi per prepararsi alla possibilità di un evento negativo", ha detto ai giornalisti Nancy Messonnier, direttrice del Centro nazionale per le immunizzazioni e le malattie respiratorie dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Le scuole dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di dividere gli studenti in gruppi più piccoli o chiudere e fare lezione attraverso internet, ha detto ai giornalisti Messonnier. “Per gli adulti, le aziende possono sostituire gli incontri in persona con conferenze video o telefoniche e aumentare le opzioni di telelavoro”, ha affermato Messonnier. Per ora il governo Usa ha fatto sapere che il rischio rimane basso negli Stati Uniti, tuttavia la Casa Bianca ha chiesto al Congresso di stanziare 2,5 miliardi di dollari per affrontare un'eventuale epidemia.(Nys)