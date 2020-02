Usa: consigliere Trump invita investitori ad acquistare nonostante il ribassi di borsa

- Il consigliere economico del presidente Usa Donald Trump, Larry Kudlow ha invitato gli investitori ad acquistare in borsa, nonostante Wall Street da due giorni stia perdendo miliardi di dollari: Kudlow ha detto che le vendite guidate dalla paura per gli sviluppi del coronavirus ha creato uno spazio per gli investitori di lungo termine. "La storia del virus non durerà per sempre", ha dichiarato Kudlow a "Cnbc". "Per me, se sei un investitore e hai un punto di vista a lungo termine, suggerirei molto seriamente di dare un'occhiata al mercato, al mercato azionario, che è molto più economico di una settimana o due fa" ha aggiunto Kudlow, rassicurando gli investitori sul fatto che gli Stati Uniti hanno "contenuto" il coronavirus e che probabilmente non sarà una "tragedia economica". (Nys)