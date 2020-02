Coronavirus: Corea del Sud, oltre mille i casi di contagio

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno annunciato 169 nuovi casi di infezione da coronavirus nella sola giornata di oggi, 25 febbraio, che portano il totale nel paese a 1146. Il virus ha causato sinora 11 vittime nel paese. L’epidemia si sta diffondendo rapidamente soprattutto nella regione circostante la città sud-occidentale di Daegu, principale focolaio del nuovo ceppo virale nel paese. Ieri le autorità sudcoreane hanno annunciato anche due nuovi decessi causati dal virus, che porta il totale delle vittime del Covid-19 in Corea del Sud a sette. Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha annunciato ieri che il paese è stato posto in regime di massima allerta sanitaria, ed ha ordinato ai funzionari responsabili di adottare misure “poderose e senza precedenti” per far fronte alla crisi. (segue) (Git)