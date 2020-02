Coronavirus: Corea del Sud, oltre mille i casi di contagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 134 dei nuovi casi di infezione confermati oggi sono concentrati nella sola città di Daegu, la quarta del paese. Molte infezioni sono riconducibili a membri della Chiesa di Gesù Shincheonji, una setta religiosa che conta circa 200mila seguaci e 74 chiese nel paese. Oggi un primo militare statunitense di stanza in Corea del Sud è risultato positivo al coronavirus. La scorsa settimana il numero dei contagi da coronavirus in Corea del Sud è quintuplicato in soli tre giorni. Il governo ha decretato Daegu e l’area circostante “zona a gestione speciale per le malattie infettive”. Il viceministro della Salute sudcoreano, Kim Kang-lip, ha dichiarato che il governo sta adattando le procedure di quarantena e prevenzione per far fronte al nuovo scenario di emergenza. Il ministero ha inviato altri 24 medici a Daegu, e aumentato i siti cittadini per il rilevamento del virus a 22. (segue) (Git)