Coronavirus: Giappone, chiuse scuole pubbliche nell’Hokkaido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell’istruzione dell’Hokkaido – la prefettura più a nord del Giappone – ha decretato la chiusura di tutte le 1.600 suole elementari e medie inferiori della prefettura, nel tentativo di arginare la diffusione del nuovo ceppo di coronavirus sul territorio. L’Hokkaido ha confermato sinora 35 casi di soggetti contagiati dal nuovo Covid-19. Il numero dei casi nell’intero Giappone è stato aggiornato ieri a 862, inclusi 691 soggetti infetti che si trovavano a bordo della nave da crociera Diamond Princess. Tra le persone contagiate dal virus nell’Hokkaido ci sono studenti, un insegnante e un autista di scuolabus. Per il momento il provvedimento cautelare non interessa le scuole medie superiori; le università, invece, si stanno preparando a gestire le cerimonie di laurea in programma il mese prossimo. (segue) (Git)