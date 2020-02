Coronavirus: Giappone, chiuse scuole pubbliche nell’Hokkaido (2)

- Il Giappone ha adottato ieri una politica di base per contenere in maniera più efficace l’ulteriore diffusione del nuovo ceppo di coronavirus Covid-19 nel paese, ed evitare che l’epidemia originata in Cina possa porre sotto eccessiva pressione il sistema sanitario nazionale. Il graduale aumento dei casi di contagio sul territorio giapponese ha spinto Tokyo a concentrare gli sforzi per evitare bruschi aumenti dei contagio e dei decessi. Il governo conferma per il momento la propria valutazione complessiva, secondo cui il virus è limitato a “focolai” di infezione, ma il paese non è ancora interessato da una epidemia vera e propria. Un gruppo di esperti mobilitato dal governo ha avvertito che le prossime due settimane saranno “critiche” nel tentativo di contenimento del virus. Ritardare e rallentare il numero dei nuovi contagi consentirà al sistema sanitario di prepararsi alla gestione dei casi di infezione. (segue) (Git)