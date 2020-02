Coronavirus: Giappone, chiuse scuole pubbliche nell’Hokkaido (3)

- Le autorità sanitarie giapponesi manterranno sotto stretta osservazione medica le persone che hanno potuto lasciare la nave da crociera Diamond Princess, in quarantena per due settimane a Yokohama, anche se sono risultate negati al test per il nuovo ceppo di coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute giapponese nella giornata di ieri. La decisione è giunta dopo che uno dei passeggeri della nave, risultato negativo al test e fatto sbarcare dalla nave, è risultato invece infetto poco dopo il suo ritorno a casa. (segue) (Git)