Coronavirus: Gualtieri, tasse sospese in Comuni "zona rossa", nessuno deve essere lasciato solo

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, informa che si è riunita oggi presso il Dicastero la task force sul coronavirus. "Stiamo predisponendo - spiega su Facebook - le misure necessarie per affrontare al meglio le molteplici implicazioni economiche del coronavirus. Cittadini, professionisti, imprese non vanno lasciati soli in questo momento di difficoltà ma vanno sostenuti con il massimo impegno. Per questo abbiamo immediatamente sospeso le tasse nei comuni della 'zona rossa' e siamo al lavoro per altri provvedimenti come la sospensione delle rate dei mutui, delle bollette, dei versamenti dei contributi previdenziali, e per misure più generali a sostegno dei settori più colpiti. Ora è il momento della responsabilità e della coesione. Nessuno - conclude - deve essere lasciato da solo". (Rin)