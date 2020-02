Coronavirus: autorità Usa, “basso rischio immediato” di contagio per statunitensi

- Il segretario del Dipartimento della sanità e dei servizi umani degli Usa (Hhs), Alex Azar, ha comunicato che per i cittadini statunitensi il rischio di contrarre il coronavirus è “basso in questo momento”. Azar ha aggiunto, parlando con i senatori Usa al Congresso, che gli Stati Uniti potrebbero aver bisogno di 270 milioni di maschere in più per combattere il nuovo ceppo di coronavirus all’interno dei confini. Donald Trump ha chiesto al Congresso di stanziare 2,5 miliardi di dollari per far fronte a una possibile emergenza coronavirus in Usa: circa un miliardo di dollari dovrebbe essere usato dalle autorità per lavorare allo sviluppo di un vaccino che potrebbe arrivare non prima della fine del 2020.(Nys)