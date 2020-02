Coronavirus: Algeria, cittadino italiano positivo a test si trova nel sud del Paese

- Il primo caso di coronavirus in Algeria è stato registrato oggi, 25 febbraio, in un cittadino italiano che viaggiava verso la città di Hassi Messaoud, nel sud del Paese. L'uomo, che lavora per un'azienda attiva nel settore degli idrocarburi, è risultato positivo ai test a cui è stato sottoposto dai servizi sanitari di Hassi Messaoud. Il cittadino italiano era arrivato nella località cinque giorni fa. L'uomo è stato messo in quarantena mentre è in corso un'indagine per determinare i contatti fisici per individuare possibili contagi.(Ala)