Roma Multiservizi, Fp Cgil, il lavoro va tutelato, la mobilitazione va avanti

- Continua la battaglia dei sindacati per salavre il posto di lavoro dei dipendenti delle tre aziende che fanno parte di un consrzio che ha vinto il bando di Ama per la raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche. De conosrzio fa parte anche la municipalizzata capitolina di secondo livello Roma Multiservizi. Sindacati e lavoratori questo pomeriggio sono stati ricevuti dal consigliere del M5s Roberto Di Palma e dal capogruppo del Pd Giulio Pelonzi. "Questi 200 lavoratori - hanno dichiarato i sindacati - rischiano di perdere il posto di lavoro a causa di un costante ricatto da parte dell'Ati e di Roma Multiservizi". In una notta Cgil, Cisl e Fiadel riferiscono che "i consiglieri hanno preso l'impegno a sollecitare Giunta e sindaca Raggi a intervenire a tutela dei livelli occupazionali, chiedendo la revoca dei licenziamenti nelle società in appalto, e a sollecitare Ama a recuperare il tempo perso, definendo finalmente le procedure per il nuovo bando. È anche l'inefficienza del sistema di appalti gestito da Ama a causare queste crisi". I sindacati comunque non hanno dubbi: "La mobilitazione andrà avanti, comunicheremo nei prossimi giorni le nuove iniziative".(Com)