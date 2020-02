Coronavirus: Germania, un caso confermato in Baden-Wuerttemberg

- È salito a 17 il numero di casi di infezione da coronavirus accertati in Germania. In Baden-Wuerttemberg è stato, infatti, identificato oggi un nuovo contagiato. Come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, si tratta di un 25enne del circondario di Goeppingen, che potrebbe aver contratto il coronavirus durante un recente viaggio a Milano. Degli altri casi di contagio in Germania, 14 sono stati individuati in Baviera, tra dipendenti della ditta Webasto, fornitrice di componenti per automobili di Stockdorf presso Monaco, e i loro familiari. Altri due infetti sono cittadini tedeschi rimpatriati con un volo della Lutfwaffe insieme adl altri 126 connazionali da Wuhan in Cina, epicentro dell'epidemia di coronavirus. Su un totale di 17 casi di contagio, a oggi 14 infetti risultano dimessi dagli ospedali dove erano in cura. Tuttavia, avverte “Ard”, anche in Germania potrebbero esservi numerosi casi di infezione da coronavirus non ancora scoperti. (Geb)