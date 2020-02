Coronavirus: fonti Chigi, nessuno scontro tra Conte e Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno scontro Conte-Fontana. Le ricostruzioni sono totalmente false". E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. "In queste ore leggiamo ricostruzioni di pura fantasia su un presunto scontro personale tra il presidente Conte e il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento", precisano le stesse fonti. "Come possono dimostrare i numerosi ministri presenti alla riunione, il presidente Conte ha chiarito proprio in apertura della riunione la sua posizione e le sue precedenti dichiarazioni sul rapporto con le Regioni. Dopo questo suo intervento chiarificatore non si è più tornati sull’argomento e la riunione si è svolta in un clima di grande e proficua collaborazione. Oltretutto, nel corso di questa riunione - concludono - Conte e Fontana hanno anche avuto una cordiale telefonata. (Rin)