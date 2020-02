Coronavirus: autorità sanitarie Usa si aspettano una maggiore diffusione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie federali degli Stati Uniti hanno dichiarato di aspettarsi una diffusione più ampia del nuovo coronavirus negli Stati Uniti e che si stanno preparando per una potenziale pandemia. "Ci aspettiamo di vedere una diffusione (del virus) tra le comunità del Paese (...). La questione è più su quando", ha detto Nancy Messonnier, direttrice del Centro nazionale per l'immunizzazione e le malattie respiratorie presso i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). “Come abbiamo visto da Paesi con recente diffusione della comunità, quando ha colpito quei Paesi, si è spostato abbastanza rapidamente. Vogliamo assicurarci che i cittadini Usa siano preparati". Intanto aumenta il numero delle persone alle quali è stato diagnosticato il coronavirus. Ad oggi sono 57 i casi positivi, un aumento dei casi in gran parte guidato dal rimpatrio di cittadini statunitensi dalla nave da crociera Diamond Princess in Giappone, annunciati oggi da Cdc. (Nys)