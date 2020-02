Cdm: approvato decreto legislativo su efficienza energetica

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 25 febbraio a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola e del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Lo rende noto un comunicato stampa della presidenza del Consiglio. Il decreto, tra l’altro: estende l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030; prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative; estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2; integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020. (segue) (Com)