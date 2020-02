Usa: Wall Street chiude in rosso per il secondo giorno consecutivo per paura coronavirus

New York, 25 feb 23:09 - (Agenzia Nova) - A Wall Street è stata un’altra giornata di contrattazioni da dimenticare a causa delle tensioni globali causate dal coronavirus: i due indici principali della borsa Usa, Dow Jones e S&P 500, hanno chiuso in calo di oltre il 3 per cento. Allo stesso tempo, il Vix, l’indice della paura, ha chiuso in rialzo, ai massimi degli ultimi 14 mesi: il Vix è inversamente proporzionale all’andamento delle azioni e sale quando il mercato scende, segnalando situazioni di difficoltà e incertezza. A preoccupare gli investitori continuano a essere i possibili risvolti economici globali dell’epidemia di coronavirus che in questo momento oltre alla Cina, dove ci sono stati più di 2.000 morti, sta interessando l’Italia, l’Iran e la Corea del Sud.

